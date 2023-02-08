بلدية السرو تتعامل مع مداهمة مياه أمطار لمنازل

الوكيل الاخباري - واصلت كوادر وآليات بلدية السرو بلواء بني كنانة شمالي اربد تعاملها مع شكاوى وملاحظات المواطنين نتيجة الظروف الجوية السائدة.



وقال رئيس البلدية الدكتور عامر العودات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فرق الطوارئ في البلدية تعاملت منذ بدء المنخفض الجوي مع العديد من حالات مداهمة مياه الأمطار لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة نتيجة ارتفاع منسوب المياه.



وأضاف أن العمل متواصل في إدامة فتح وتسليك عبارات ومناهل تصريف مياه الأمطار التي تعرضت للإغلاق اثر انجرافات الأتربة والحجارة التي حملتها سيول الأمطار ، اضافة الى التعامل مع تجمعات برك الأمطار على الطرق العامة.

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