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الأربعاء، 06-09-2023 03:58 م

بلدية الكرك تنفذ خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع

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الوكيل الإخباري - تنفذ بلدية الكرك الكبرى خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع الرئيسة والفرعية، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومركباتهم.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة اليوم الأربعاء، إن البلدية حريصة بشكل عام على تأمين الشوارع بكل ما يتعلق بإجراءات السلامة العامة من تعبيد وصيانة، وتفقد سلامة الإشارات الضوئية، وممرات المشاة وأماكن التوقف والوقوف والتحميل والتنزيل، وتهيئة الأرصفة بشكل أمن والإشارات التحذيرية.


وأضاف أن البلدية ستنظم ورشة للتوعية بقانون السير الجديد والتعريف بمواده.


ودعا المواطنين للتقيد بإجراءات السلامة العامة أثناء قيادة المركبات على الطرق العامة، والالتزام بالإرشادات واللوحات التحذيرية والأماكن المخصصة للمشاة والمركبات.


من جانبه، أكد مدير أشغال الكرك المهندس خالد العمرو أن المديرية تحرص بشكل دائم على تثبيت اللوحات الإرشادية والعاكسات المرورية والشواخص التحذيرية، وبيان السرعات المقررة، ووضع الجزر الوسطية في الشوارع النافذة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى وضع مطبات نموذجية في الشوارع الرئيسة لتخفيف السرعات، لافتا إلى استكمال إنارة العديد من الشوارع في المحافظة، ولا سيما الطريق الملوكي الممتد من الموجب إلى منطقة سيل الحسا، وكذلك الطريق الرئيسة الممتدة إلى القطرانة.

 




 

 


 

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