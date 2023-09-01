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الجمعة، 01-09-2023 04:24 م

الكرك: الأيام الطبية المجانية الملاذ الصحي للأسر المعوزة

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الوكيل الإخباري - تشكل الأيام الطبية المجانية التي تنظمها الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف مناطق محافظة الكرك، الملاذ الصحي للأسر المعوزة وسكان مناطق جيوب الفقر.

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ونفذ المركز الوطني للعناية بصحة المرأة خلال الأيام الماضية، أياما طبية مجانية في الأغوار الجنوبية ولواء القصر استفاد منها نحو ألف مراجع من مختلف الفئات العمرية.


وقالت مديرة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة الرائد رحمة الزيدانين، إن المركز يولي جل اهتمامه لتقديم خدماته الطبية المجانية والورش التوعوية للسيدات، كذلك تقديم خدماته الطبية والاجتماعية والنفسية للفئات المستهدفة في مناطق جيوب الفقر في مختلف مناطق محافظة الكرك.


وأشارت مشرف الحملة بيان الشوابكة، إلى أن هذه الأيام الطبية تأتي ضمن سلسلة من الحملات الطبية التي ينفذها المركز الوطني للعناية بصحة المرأة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية والفحوصات المخبرية، وتشمل تخصصات مختلفة، منها طب العيون وطب الأسرة وهشاشة العظام والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم العلاجات اللازمة.


بدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتحي الهويمل، إن أعداد كبيرة من المواطنين استفادت من الأيام الطبية التي ينفذها المركز وبمختلف التخصصات الطبية وكذلك صرف العلاجات لهم، داعيا إلى الاستمرار بتنفيذ هذه الأيام الطبية في منطقة الأغوار الجنوبية التي تعتبر من مناطق جيوب الفقر .

 




 

 


 

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