بلدية المفرق تدعو التجار لتوريد الكرتون إلى محطة فرز النفايات

الوكيل الاخباري- دعت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الاربعاء، تجار مدينة المفرق إلى توريد الكرتون إلى المحطة الخاصة بفرز النفايات التابعة لها لضمان ديمومتها واستمرار عملها.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى حسن الجبور، إن المحطة تعد مشروعا رياديا هادفا يساهم بشكل كبير في الحفاظ على نظافة البيئة في مناطق البلدية علاوة على توفير فرص عمل للشباب.

وأضاف، خلال اجتماع عقده اليوم مع تجار المدينة، أن مسؤولية نجاح هذا المشروع يعتمد بدرجة كبيرة على تعاون التجار في توريد الكرتون إلى المحطة ما سينعكس ايجابا على جمالية المدينة ونظافتها ويؤدي إلى التخلص من المادة بإعادة تدويرها، وتشغيل الأيدي العاملة من أبناء المدينة.



من ناحيتهم، عبر التجار عن استعدادهم الكامل لدعم محطة فرز النفايات، وتزويدها بالكرتون، وفق خطة وبرنامج عمل مشترك يخدم المصلحة العامة.