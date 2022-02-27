بلدية المفرق تردم 15 بئرا مهجورا بمناطقها

الوكيل الاخباري - ردمت بلدية المفرق الكبرى منذ انطلاق حملة ردم وإغلاق الآبار القديمة والمهجورة التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية، 15 بئرا مهجورا ومكشوفا في مناطق البلدية كافة.



وقال رئيس لجنة البلدية نائب محافظ المفرق هاني الشورة، إنه تم العمل على حصر وتحديد أماكن هذه الآبار في كافة مناطق البلدية، والتي كانت تشكل خطرا على سلامة المواطنين، الأمر الذي دفع البلدية لردمها لكي لا تشكل هاجسا وخطرا على المواطنين وذويهم.

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