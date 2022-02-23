الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

قطر: وفاتان و365 إصابة جديدة بكورونا

الخصاونة : الأردن بقيادته الهاشميَّة الحكيمة سيبقى متمسِّكاً بمبادئه وثوابته

بيان صادر عن وزارة التربية بشأن صورة متداولة على مواقع التواصل

مديرية الأمن العام توقع مذكرة تفاهم مع شركة بيانات للملكية الفكرية

نقيب المهندسين الزراعيين : إجراءات ‏وزارة العمل أوقفت ‏برنامج تدريب حديثي التخرج

انخفاض نسب إشغال المستشفيات لحالات كورونا في الأردن

انخفاض ملموس في نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الذهب ينخفض مع تحسن شهية المخاطرة والتركيز على أوكرانيا

العسعس يشيد بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات

20 وفاة و 8144 إصابة كورونا في الاردن اليوم

الأربعاء، 23-02-2022 03:17 م

ما قصة صورة الطلبة الذين يتلقون دروسهم في مطبخ المدرسة بالمفرق؟

image


الوكيل الإخباري - نشر نشطاء عبر وسائل التواصل الإجتماعي اليوم الأربعاء، صورة لطلبة في المرحلة الأساسية بمحافظة المفرق يتلقون تعليمهم داخل مطبخ المدرسة.

ولاقت الصورة تفاعل كبير، عبّر خلالها النشطاء عن استغرابهم من وضع الطلبة في المطبخ بدلا من الغرفة الصفية. 

من جهته قال مدير تربية محافظة المفرق الدكتور أسامة الشديفات إن الصورة المتداولة تعود بالفعل لطالبات بالمرحلة الاساسية كن يتلقين دروسهن في "مطبخ" خارج الغرفة الصفية.

وأوضح الشديفات، الى أن وجود الطالبات داخل المطبخ كان ليوم واحد فقط حتى لا ينقطعن عن العملية الدراسية، وذلك كإجراء مؤقت لحمايتهن من خطر أعمال صيانة داخل الغرفة الصفية، مشيرا الى أنه سيتم طرح عطاء لاستئجار مبنى جديد للمدرسة.

اضافة اعلان

 

من جهتها قالت وزارة التربية والتعليم انه تم نقل الطلبة من أحد الصفوف في مدرسة الشيماء الأساسية المختلطة المستأجرة في قصبة المفرق إلى غرفة المطبخ في المدرسة لحين استكمال صيانة الغرفة الصفية.


وبينت إن الطلبة سيعودون لغرفتهم يوم غد الخميس بعد الانتهاء من صيانتها، مبينا أن نقل الطلبة إلى غرفة المطبخ في المدرسة جاء لضمان استمرار العملية التعليمية للطلبة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة لوغو

الخصاونة : الأردن بقيادته الهاشميَّة الحكيمة سيبقى متمسِّكاً بمبادئه وثوابته

وزارة التربية والتعليم

بيان صادر عن وزارة التربية بشأن صورة متداولة على مواقع التواصل

127-124722-petra-jordan-tourism-effects_700x400

البترا تسجل أعلى عدد زوار أجانب منذ بداية العام

f

مديرية الأمن العام توقع مذكرة تفاهم مع شركة بيانات للملكية الفكرية

0L5A1599 - Copy

انخفاض نسب إشغال المستشفيات لحالات كورونا في الأردن

كورونا 5

انخفاض ملموس في نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

أخبار متعلقة
bVUUnXuE1nLOG3y01IEYJBZObfGfcqgqL8dvoNp6

الهناندة: نهدف لتهيئة بيئة صديقة وحاضنة ومحفزة لريادة الأعمال

6202127113912238829183

الهواري: دراسة للمساواة بين كافة فئات التأمين الصحي.. وهذه خطة وزارة الصحة للعام الحالي

image

اشغال المفرق : جميع الطرق في المحافظة سالكة

7c3bf78c-c5dd-4a87-ba12-31a0c6c8ca66

إغلاق طرق في إربد وعجلون وجرش لتراكم الثلوج - أسماء

6d1a9442-a7c3-4fa8-8c3a-d77a694f8c16

الأمن العام يعلن حالة الطرق حتى الساعة 1 صباحاً - أسماء

12202120145559325627562

صناعة المفرق تضع خطة للتعامل مع المنخفض الجوي