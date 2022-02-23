ما قصة صورة الطلبة الذين يتلقون دروسهم في مطبخ المدرسة بالمفرق؟

الوكيل الإخباري - نشر نشطاء عبر وسائل التواصل الإجتماعي اليوم الأربعاء، صورة لطلبة في المرحلة الأساسية بمحافظة المفرق يتلقون تعليمهم داخل مطبخ المدرسة.



ولاقت الصورة تفاعل كبير، عبّر خلالها النشطاء عن استغرابهم من وضع الطلبة في المطبخ بدلا من الغرفة الصفية.



من جهته قال مدير تربية محافظة المفرق الدكتور أسامة الشديفات إن الصورة المتداولة تعود بالفعل لطالبات بالمرحلة الاساسية كن يتلقين دروسهن في "مطبخ" خارج الغرفة الصفية.



وأوضح الشديفات، الى أن وجود الطالبات داخل المطبخ كان ليوم واحد فقط حتى لا ينقطعن عن العملية الدراسية، وذلك كإجراء مؤقت لحمايتهن من خطر أعمال صيانة داخل الغرفة الصفية، مشيرا الى أنه سيتم طرح عطاء لاستئجار مبنى جديد للمدرسة.

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من جهتها قالت وزارة التربية والتعليم انه تم نقل الطلبة من أحد الصفوف في مدرسة الشيماء الأساسية المختلطة المستأجرة في قصبة المفرق إلى غرفة المطبخ في المدرسة لحين استكمال صيانة الغرفة الصفية.