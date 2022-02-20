142 ألف طالب يعودون إلى 491 مدرسة حكومية في المفرق

الوكيل الإخباري - عاد قرابة 142 ألف طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية في محافظة المفرق منهم قرابة 39 ألف طالب وطالبة سوريين، استقبلتهم 491 مدرسة حكومية يعمل منها 284 بنظام التناوب وذلك في ثلاث مديريات للتربية والتعليم.

اضافة اعلان



وجاءت العودة وسط تحضيرات سابقة لضمان تطبيق البروتوكول الصحي الذي حددته وزارة الصحة وقوانين الدفاع.



مدير التربية والتعليم للواء القصبة أسامة الشديفات قال لـ "المملكة"، إنه عاد للمدارس 52 ألف طالب وطالبة من الأردنيين والسوريين، لافتاً إلى أنهم التحقوا بـ 167 مدرسة يعمل منها 25 مدرسة في نظام التناوب، مبيناً أن عدد الطلبة السوريين نحو 8 آلاف طالب.



وبين الشديفات أن جميع المدارس جاهزة لاستقبال الطلبة، مشيراً إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي الذي تم تحديده من وزارة الصحة، وسيكون هناك جولات مستمرة لكادر المديرية للوقوف على سير العملية التعليمية طوال الفصل الدراسي.



من جهته قال مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية علي المزاودة، إنه عاد نحو 58 ألف طالب وطالبة لمقاعدهم الدراسية من الأردنيين والسوريين، والتحقوا بـ 146 مدرسة حكومية منها 32 مدرسة في مخيم الزعتري و 7 مراكز رياض للأطفال.



وأشار إلى أن 135 مدرسة ستعمل بنظام التناوب، مبيناً أن عدد الطلاب السوريين 21 ألفا داخل المخيم، و9 آلاف طالب خارج المخيم يتبعون للمديرية.



وأوضح المزاودة بأن جميع المدارس جاهزة لاستقبال الطلبة، وتم تهيئة بيئة تعليمية جيدة وآمنة، واستغلال الإذاعة المدرسية لرفع الوعي الصحي، وتفعيل دور مسؤول الصحة المدرسية، وسوف يتم تطبيق البرتوكول الصحي في المدارس، وكل هذه الإجراءات لتوفير البيئة المناسبة للطلبة والمعلمين.



وأضاف: حرصت مدارس مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية على توفير البيئة المناسبة لاستقبال الطلبة من خلال توفير مواد التعقيم، وتجهيز الكتب المدرسية، وتأمين جميع الاحتياجات، ووضع لوحات إرشادية.



وفي مديرية لواء البادية الشمالية الشرقية، أكد مدير التربية محمد الهرش، أنه عاد إلى مقاعد الدراسة قرابة 32 ألف طالب وطالبة التحقوا في 178 مدرسة يعمل منها 124 مدرسة بنظام التناوب، حيث تضم المديرية نحو ألف طالب سوري.



وأوضح الهرش أن جميع المدارس جاهزة لاستقبال الطلبة، ويتم العمل بالبروتوكول الصحي وقوانين الدفاع، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ جولات مستمرة على المدارس لضمان سير العملية التعليمية بشكلها المطلوب.



