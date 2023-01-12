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الخميس، 12-01-2023 11:00 ص

بلدية المفرق تمنح التجار مهلة لتصويب رخص المهن حتى نهاية آذار

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الوكيل الاخباري- كشف رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين أخو رشيدة الخزاعلة، الخميس، عن التوافق مع غرفة تجارة المفرق على إعطاء مهلة لنهاية شهر آذار/مارس المقبل للتجار ضمن مناطق البلدية لتصويب أوضاع رخص المهن وفق تعليمات وإجراءات ميسرة تخدم المصلحة العامة.اضافة اعلان


وقال أخو رشيدة خلال الاجتماع مع رئيس غرفة تجارة المفرق خيرو العرفان وعدد من أعضاء الغرفة، إنه سيتم تشكل لجنة من البلدية وغرفة تجارة المفرق لمتابعة الأمور والقضايا العالقة كافة والتي من شأنها أن تخدم القطاعات التجارية والمجتمعات المحلية، مؤكداً الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة التجارية في تحقيق التنمية وإنجاح مسيرة العمل والبناء لخدمة أبناء محافظة المفرق.

من جهته، ثمن العرقان جهود البلدية في إزالة العقبات كافة وبما يخفف الكثير عن القطاعات التجارية والمواطنين، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي لغايات إزالة المشاكل التي تواجه آلية العمل، وبما يسهل على الجميع استكمال إجراءات الترخيص ووفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

 




 

 


 

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