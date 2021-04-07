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الأربعاء، 07-04-2021 09:03 ص

بلدية الهاشمية تبدأ حملات رش دخاني لمناطقها اليوم

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الوكيل الاخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية الهاشمية، صخر المور الهقيش، عن البدء بحملات الرش الدخاني والسائل  لمناطق البلدية كافة اعتباراً من الاربعاء، لكافة مناطق البلدية.
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وقال الهقيش، الاربعاء، إنّه تم تحديد الاثنين المقبل، لبدء عملية تجريف مجرى سيل وادي الضليل وتهذيب جوانب السيل.

وبين، أنه سيتم متابعة الملاحظات المتعلقة بحملات الرش والعمل على حلها دون تأخير  والتنسيق مع مديرية الشؤون البيئية في البلدية و مدراء المناطق لمتابعة جميع الملاحظات ضمن مناطق اختصاصهم والعمل على حلها.

ودعا، إلى التبليغ عن أي ملاحظة من خلال ارقام مدراء المناطق، "مدير منطقة الهاشمية /احمد عيسى الزيود 0778586797، مدير منطقة السخنة/ رزق الله القلاب  0797444725
مدير منطقة ام الصليح وغريسا والقنية وليد الزيود 0785994248، مدير منطقة قرى بني هاشم / غسان القلاب 0777850049".

 




 

 


 

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