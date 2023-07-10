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الإثنين، 10-07-2023 11:49 م

بلدية جرش تبدأ استعداداتها لاستقبال المهرجان

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الوكيل الاخباري - بدأت كوادر بلدية جرش الكبرى استعداداتها بأعلى المستويات لاستقبال مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 37.

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وقال رئيس البلدية، أحمد هاشم العتوم، إن البلدية قامت من خلال الكوادر بتجهيز المنطقة الأثرية بالخدمات اللازمة لاستقبال ضيوف المهرجان، مشيرا إلى أنه تم تشكيل اللجان المجتمعية للمشاركة بفعالياته.

 

وأكد العتوم أن المهرجان هذا العام سيكون بطابع مختلف ومتميز تحت عنوان: "ويستمر الفرح" من خلال التجهيزات والاستعدادات لاستقبال زواره بأعلى المستويات.


وأضاف أن هذا المهرجان الوطني امتداد لعام الفرح ليعكس الصورة الثقافية والفنية والحضارة والتراث الذي يبرز هوية الوطن، مبينا أنه سيكون بمثابة ربط بين الموقع الأثري بالنسبة للأردن والمدينة الحضاري من خلال تبادل ثقافي واقتصادي بين المواطنين في مدينة جرش وزوارها.


وأشار العتوم إلى أنه جرى تجهيز برامج متنوعة منها حلقات شعر وعروض ثقافية وفن تشكيلي، بالإضافة إلى مشاركة قطاع السيدات (ما يقارب 100 سيدة) لعرض منتجاتها وذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركة 24 جمعية خيرية.

 




 

 


 

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