تفاصيل فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون

الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الثقافة، رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، هيفاء النجار، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي، عن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، التي ستقام في الفترة من 26 تموز الحالي وحتى 5 آب المقبل.

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وفي المؤتمر الذي حضره، عضوا اللجنة العليا وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ووزير الشباب محمد النابلسي، قالت النجار إن أهمية مهرجان جرش، تنبع من اعتباره ملتقى للإبداع العربي والعالمي في الأردن، وبصفته عنواناً للفرح ويعكس البعد الحضاري الأردني في تجليات التعبير الفني والثقافي، واحترام تراث الشعوب وثقافتها التي تجتمع على أرض جرش، لتشكل كل عام تظاهرة رائعة منسوجة بخيوط التميز والإبداع.



وأضافت أن المهرجان الذي سيقام برعاية ملكية سامية، إنما يعبر عن تواصل الأفراح الأردنية والاحتفال بالمناسبات الوطنية، ويشكل مساحة من مساحات الاحتفاء بالمبدع الأردني في مجالات الفنون والثقافة، في جو من التشاركية الفاعلة مع الهيئات الثقافية المحلية، مثلما يعكس أهمية التبادل الثقافي الأردني مع الأشقاء والأصدقاء العرب والأجانب في الفرق التراثية والفلكلورية المستضافة، خاصة وأن جمهورية مصر العربية ستحل ضيف شرف على المهرجان لهذا العام، تقديراً واحتراماً لما قدمته مصر من حضور فني وثقافي طيلة تاريخها.



بدوره، أكد المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي خلال المؤتمر، أن المهرجان موجه للعائلة الأردنية ومعد ليناسب جميع الأذواق، ويسعى في برنامجه إلى تعزيز القيم الوطنية.



وقال: "جرش يتميز ببرنامجه الثقافي الفني الفكري الفلكلوري، مقارنة بالمهرجانات المحلية والعربية الأخرى، ومعظم الحفلات هي مجانية الحضور، باستثناء حفلات نجوم الغناء العربي الجماهيرية التي تباع بسعر رمزي هو 20 ديناراً فقط لا غير، فالمهرجان غير ربحي، ويهدف إلى إرضاء أذواق مختلف أفراد العائلة".



ورحب سماوي بالتنافسية بين المهرجانات المحلية، مشيراً إلى أن الأردن يتمتع بتنافسية عالية في جميع القطاعات، ومقبلا على انفتاح سياحي كامل، كونه يحظى بمناخ آمن وجاذب للزوار والسياح من مختلف الجنسيات، ومن المهم دعم سياحة المهرجانات.

وأثنى رئيس بلدية جرش الكبرى، أحمد هاشم العتوم، على التشاركية الكبيرة القائمة بين البلدية وأبناء مجتمعها المحلي، مع المهرجان، مشيداً بحجم الإنجاز والتواصل بين جميع الأطراف المعنية، للخروج بنتائج مثمرة تؤدي إلى نجاح فعاليات المهرجان، للإسهام في رسم الصورة الحضارية التي تعكس رؤية الدولة الأردنية.



وخلال مشاركته في المؤتمر تحدث نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد يوسف العبادي، عن الأثر الكبير الذي يحدثه مهرجان جرش في الساحة الفنية الأردنية والعربية، مؤكداً أنّ المهرجان كان وما يزال، نافذة كبرى للفنان الأردني للظهور في أحد أكبر المحافل الفنية على الصعيد العربي والعالمي.



وثمن دور المهرجان في إشراك الفنان الأردني في جميع مفاصل البرنامج الفني والثقافي، فضلاً عن الاستعانة بجهود أعضاء النقابة من التقنيين والفنيين.



وتنطلق فعاليات المهرجان بحفل الافتتاح الرسمي مساء الأربعاء 26 تموز الحالي على المسرح الشمالي بعنوان "نهر الذهب"، وهو عبارة عن عمل فني غنائي استعراضي متعدد الوسائط، يبرز مدينة جرش كمهد للحضارات، حيث كانت وما زالت منذ عبق التاريخ، تحتفي بالإنسانية والفنون والثقافة، مروراً بالعصر الإغريقي، والروماني، والنبطي، والإسلامي، من خلال لوحات فنية استعراضية بمشاركة 80 فناناً وفنانة، تعكس الحضارات المتعاقبة، بعناصر الحياة: الأرض، الهواء، الماء، والنار، حيث يظهر الحفل تنوع الفعاليات في المهرجان من خلال الموسيقى، والغناء، وفنون الرقص، والباليه، والفنون الشعبية، والأوبرا، والشعر، والفنون المسرحية بأشكالها المختلفة.



ويشارك في فعاليات المهرجان، نجوم غناء كبار، منهم: عمر العبداللات، نجوى كرم، راغب علامة، خالد عبد الرحمن، جورج وسوف، صابر الرباعي، وائل كفوري، ديانا كرزون، ماجد زريقات، نداء شرارة، زين عوض، جهاد سركيس، غادة عباسي، هاني شاكر، أحمد شيبه، محمد خير الجراح.



ويحتفي المهرجان بمئوية مدرسة السلط الثانوية، كما يستضيف "ملتقى للفن التشكيلي"، ويقدم جائزة الأدب الشعبي، وجائزة أفضل ديوان شعر بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين، ويقيم أمسيات شعرية يشارك بها كبار الشعراء من الأردن والوطن العربي، منهم: احمد الشهاوي، سامح محجوب، طلال حيدر، علي الخوار، شوقي بزيع، صالح الشادي.



وسبق انعقاد المؤتمر، توقيع اتفاقية بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وإدارة مهرجان جرش، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، تمنح المؤسسة حق التصوير التلفزيوني والنقل الحصري للفعاليات.



ووقع الاتفاقية، مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، والمدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي.



ولفت البواريد، إلى أن التلفزيون الأردني سيقوم بنقل وتصوير معظم فعاليات المهرجان، ببرامجه الفنية والثقافية والفلكورية، باستثناء بعض حفلات لم يتم توقيع عقود لتصويرها لبعض النجوم العرب، مبيناً أنه سيجري إنشاء استديوهات بث للتلفزيون في مواقع المهرجان المختلفة.



ويمكن للراغبين الاطلاع عن برنامج المهرجان وتفاصيله من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمهرجان: www.jerashfestival.jo .