الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

المياه: ضبط 70 اعتداءً في الرصيفة

لماذا تحتاج أميركا إلى زيادتين في أسعار الفائدة لاستئصال التضخم؟

1300 قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ مطلع العام

راصد: 393 رحلة سفر لأعضاء حكومة الخصاونة خلال عامين ونصف

اعلان توظيف صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس - تفاصيل

جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان تقدم 280 منحة لعمل مشاريع صغيرة

المعايطة: نتعامل مع الإعلام كشريك

حدث يطعن آخر ويلوذ بالفرار في الزرقاء

نقابة المهندسين تعلن توفر وظائف في السعودية - رابط

التربية: صرف مستحقات معلمي الإضافي والسوريين اليوم وغداً

الإثنين، 12-06-2023 11:26 ص

التشريع والرأي ينشر نظاماً معدلاً للتنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

60ba3845d4412


الوكيل الإخباري - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

اضافة اعلان


وتضمنت المسودة إجراء تعديلات على بعض المواد.


وتاليا مسودة التعديل : 


المادة 1 - يسمى هذا النظام نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023 ويقرأ مع النظام رقم 132 لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة  2 - تعدل المادة 3 من النظام الأصلي على النحو التالي-:

 

أولاً :بإلغاء نص البند 7 من الفقرة هـ منها والاستعاضة عنه بالنص التالي-:
7 - مديرية التسويات واسترداد الأموال.


ثانيًا: إضافة عبارة والعلاقات العامة إلى آخر البند 5 من الفقرة و منها.


ثالثًا: إضافة البنود 8 و9 و10 و11 و12 و13 إلى الفقرة ومنها النصوص التالية-:
8 - وحدة المعلومات.
9 - وحدة التحقيق المالي لمكافحة غسل الأموال.
10 - وحدة التعاون الدولي.
11- وحدة التفتيش.
12 - وحدة الديوان المركزي.
13 - أمانة سر المجلس.


المادة 3 - تعدل المادة 4 من النظام الأصلي على النحو التالي-:


اولا: إلغاء نص الفقرة أ منها والاستعاضة عنه بالنص التالي-:


أ- ترتبط أمانة سر المجلس .
ب- يرتبط بالرئيس كل من-
1- الأمين العام.
2 - وحدة الرقابة الداخلية.
3 - وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء.
4 - وحدة العمليات.
5 - الوحدة الفنية.
6 - وحدة الإعلام والاتصال العلاقات العامة.
7 - وحدة شؤون الاستثمار.
8 - وحدة المعلومات.
9 - وحدة التحقيق المالي لمكافحة غسل الأموال.
10 - وحدة التعاون الدولي.
11 - مكتب الرئيس.


ثالثًا: إلغاء نص البندين 4 و 5 الواردين في الفقرة ج منها والاستعاضة عنهما بالنصوص التالية-:


4 - وحدة التفتيش.
5 - وحدة الديوان المركزي.
6 - مركز الابتكار والتدريب.
7 - مكتب الأمين العام

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8c8786ff-7c75-43ba-9e9c-0ce6e65bb6d7

المياه: ضبط 70 اعتداءً في الرصيفة

22ac92af-7d0d-495d-8e5a-cb2131e8b770

امين عام وزارة المياه والري يفتتح ورشة " الخطة الوطنية للمحافظة على المياه في القطاع الزراعي"

0L5A0349

راصد: 393 رحلة سفر لأعضاء حكومة الخصاونة خلال عامين ونصف

1024x576_main_image5d39bda6df69c

اعلان توظيف صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس - تفاصيل

ةةةة

جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان تقدم 280 منحة لعمل مشاريع صغيرة

WhatsApp Image 2023-06-12 at 12.33.41 PM

المعايطة: نتعامل مع الإعلام كشريك

أخبار متعلقة
ووووووو

الزراعة: إتلاف 120 طن من الموز المستورد خلال شهر

520231310950238486949

الخدمة المدنية تعلن وظائف شاغرة - تفاصيل

345115166_6032246620225561_8289553274984178736_n

الدفاع المدني للمواطنين: تفقدوا محيط منازلكم

image (8)

الكويت: الأردن ثاني الدول بعدد الطلبة المبتعثين إليها

346986796_552740243681157_4450317465613961427_n

إعلان شعار عيد الاستقلال السابع والسبعين

1684083628778

الأردن يشارك بالاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية