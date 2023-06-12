التشريع والرأي ينشر نظاماً معدلاً للتنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الوكيل الإخباري - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

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وتضمنت المسودة إجراء تعديلات على بعض المواد.



وتاليا مسودة التعديل :



المادة 1 - يسمى هذا النظام نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023 ويقرأ مع النظام رقم 132 لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 2 - تعدل المادة 3 من النظام الأصلي على النحو التالي-:

أولاً :بإلغاء نص البند 7 من الفقرة هـ منها والاستعاضة عنه بالنص التالي-:

7 - مديرية التسويات واسترداد الأموال.



ثانيًا: إضافة عبارة والعلاقات العامة إلى آخر البند 5 من الفقرة و منها.



ثالثًا: إضافة البنود 8 و9 و10 و11 و12 و13 إلى الفقرة ومنها النصوص التالية-:

8 - وحدة المعلومات.

9 - وحدة التحقيق المالي لمكافحة غسل الأموال.

10 - وحدة التعاون الدولي.

11- وحدة التفتيش.

12 - وحدة الديوان المركزي.

13 - أمانة سر المجلس.



المادة 3 - تعدل المادة 4 من النظام الأصلي على النحو التالي-:



اولا: إلغاء نص الفقرة أ منها والاستعاضة عنه بالنص التالي-:



أ- ترتبط أمانة سر المجلس .

ب- يرتبط بالرئيس كل من-

1- الأمين العام.

2 - وحدة الرقابة الداخلية.

3 - وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء.

4 - وحدة العمليات.

5 - الوحدة الفنية.

6 - وحدة الإعلام والاتصال العلاقات العامة.

7 - وحدة شؤون الاستثمار.

8 - وحدة المعلومات.

9 - وحدة التحقيق المالي لمكافحة غسل الأموال.

10 - وحدة التعاون الدولي.

11 - مكتب الرئيس.



ثالثًا: إلغاء نص البندين 4 و 5 الواردين في الفقرة ج منها والاستعاضة عنهما بالنصوص التالية-:



4 - وحدة التفتيش.

5 - وحدة الديوان المركزي.

6 - مركز الابتكار والتدريب.

7 - مكتب الأمين العام