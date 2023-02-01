الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

2 مليون متر مكعب دخلت السدود خلال المنخفض الأخير

بلدية جرش تغلق شارع الغزالي بسبب الانهيارات

تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية بالسعودية والكويت

اعلان صادر عن ركن البعثات العسكرية لطلبة المكرمة في الجامعة الهاشمية

استطلاع للوكيل: 80% من المواطنين يعتقدون أن فواتير المياه سترتفع بعد إصدارها شهرياً

المواصفات والمقاييس: منظمات الغاز تخضع للمواصفة الأردنية

القبض على شبكة جرمية للاتجار بالمخدرات وضبط 68 كف حشيش و 13 ألف حبة مخدرة

الكرملين يعلن بدء التحضيرات لزيارة تبون إلى موسكو

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

ترجيح مناقشة الموازنة العامة تحت القبة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 01-02-2023 03:15 م

بلدية جرش تغلق شارع الغزالي بسبب الانهيارات

1675253762778


الوكيل الاخباري-  أغلقت بلدية جرش الكبرى شارع الغزالي نهائيا نتيجة انهيار أجزاء منه.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية احمد العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن إغلاق الشارع جاء نتيجة تعرض أجزاء منه للانهيارات، حيث كانت تجري فيه سابقا أعمال حفريات إنشائية، مبينا أن التساقط الغزير للأمطار وإشباع التربة في المكان أدى إلى الانهيار، ما يشكل خطورة على سلامة مرتادي الطريق والمواطنين.


وبين أنه تم تصنيف الشارع من المواقع الخطرة جدا، وسيتم مخاطبة الوزارة لوضعهم بصورة الأمر، وإيجاد آليات لحل هذه المشكلة لإدامة الحركة والتسهيل على أبناء المحافظة.


وأشار إلى أن البلدية رفعت جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية من خلال آلياتها وكوادرها، وأية ملاحظات ترد غرف العمليات لحلها أولا بأول .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_3823

2 مليون متر مكعب دخلت السدود خلال المنخفض الأخير

486688_1_1675252642

تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية بالسعودية والكويت

1202330165825688597252

اعلان صادر عن ركن البعثات العسكرية لطلبة المكرمة في الجامعة الهاشمية

11202227155748351512773

استطلاع للوكيل: 80% من المواطنين يعتقدون أن فواتير المياه سترتفع بعد إصدارها شهرياً

maxresdefault (7)

المواصفات والمقاييس: منظمات الغاز تخضع للمواصفة الأردنية

ff81d57d-0192-4b4a-ae65-316b69bdae91

القبض على شبكة جرمية للاتجار بالمخدرات وضبط 68 كف حشيش و 13 ألف حبة مخدرة

أخبار متعلقة
بببببب

﻿دهس طفل عمره 5 سنوات في إربد

12023268508676390225

وفاة عشريني بحادث تدهور وصدم في عمّان

Cut7dpFW8AAMTYj

وزير الزراعة: خطة لإقامة متنزه بيئي في دبين

326190450_1431193110620712_2162431820079572517_n

وفاتان بحادثين منفصلين في عمان ومأدبا

12023109232411334487

7 اصابات بحادث تصادم على طريق عمان - جرش

image

البحوث الزراعية ينفذ ورشة عمل حول التكيف مع التغير المناخي في دير علا