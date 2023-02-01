بلدية جرش تغلق شارع الغزالي بسبب الانهيارات

الوكيل الاخباري- أغلقت بلدية جرش الكبرى شارع الغزالي نهائيا نتيجة انهيار أجزاء منه.

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وقال رئيس البلدية احمد العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن إغلاق الشارع جاء نتيجة تعرض أجزاء منه للانهيارات، حيث كانت تجري فيه سابقا أعمال حفريات إنشائية، مبينا أن التساقط الغزير للأمطار وإشباع التربة في المكان أدى إلى الانهيار، ما يشكل خطورة على سلامة مرتادي الطريق والمواطنين.



وبين أنه تم تصنيف الشارع من المواقع الخطرة جدا، وسيتم مخاطبة الوزارة لوضعهم بصورة الأمر، وإيجاد آليات لحل هذه المشكلة لإدامة الحركة والتسهيل على أبناء المحافظة.



وأشار إلى أن البلدية رفعت جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية من خلال آلياتها وكوادرها، وأية ملاحظات ترد غرف العمليات لحلها أولا بأول .

