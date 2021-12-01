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الأربعاء، 01-12-2021 08:45 م

بلدية عجلون تفعل خطة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية

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الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية عجلون الكبرى، اليوم الأربعاء، عن تفعيل خطة الطوارئ استعدادا لفصل الشتاء والتعامل مع الظروف الجوية.

وقال نائب محافظ عجلون، رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي، إن الفرق المختصة في البلدية عملت على تنظيف عبارات المياه وتفقد مجاري الأودية والسيول ومقاطع تصريف مياه الأمطار، مبيناً انه تم صيانتها وإزالة النفايات العالقة بها والتأكد من جريان المياه بداخلها دون وجود أي عوائق.

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