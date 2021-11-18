الأشغال تنشر أرقام الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي القادم

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة إبتداءً من مساء يوم غد الجمعة تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة.



وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها ال98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.



وعممت الوزارة على مديريتها ومكاتبها في مختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة، وذلك استنادا للبيانات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.



ودعت الأشغال المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:



ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)



طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)



غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)



غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)



غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)



غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــراء (0780377012)

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