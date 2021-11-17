الأربعاء 17-11-2021
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الأربعاء، 17-11-2021 09:50 م

مدير المؤسسة التعاونية يتفقد مشاريع تنموية بعجلون

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الوكيل الاخباري - تفقد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، عدداً من المشاريع التنموية التي تنفذها جمعيات تعاونية في محافظة عجلون؛ وذلك للاطلاع على أوضاعها عن كثب، والوقوف على أهم القضايا والمستجدات ذات العلاقة بالعمل التعاوني.

وأكد الشلبي دور الجمعيات التعاونية في تنميه المجتمعات المحلية، والمساهمة في التنمية المستدامة الشاملة؛ من خلال توفير فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأبناء المجتمع.

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