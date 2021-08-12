بلدية عين الباشا : إجراءات عاجلة لحل مشكلة الحظائر في شارع الأردن - صور

الوكيل الإخباري - تعهّد المدير التنفيذي في بلدية عين الباشا، المهندس أحمد الفاعوري ، باتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيال حظائر المواشي التي تتواجد بالقرب من إسكان المهندسين في شارع الأردن.

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ولفت الفاعوري ، الخميس لـ الوكيل الإخباري ، أن خدمة المواطنين على أولويات البلدية ، التي تسعى جاهدة لآداء واجباتها على أكمل وجه .

وأشار إلى أنّه يتم البحث عن بدائل للحظائر، نتيجة للاستياء الذي سببته الحظائر لأهالي المنطقة ، حيث الروائح الكريهة والمنظر العام ، بالرغم من صرخاتهم المتكررة ، دون صدى لذلك .

جاء ذلك على ضوء شكوى حطّت على مكاتب الوكيل الإخباري ، من قبل مواطن يشكو وجود حظائر في منطقته ، منذ سنتين .

ولفت المواطن ، انه تواصل مع المعنيين لإيجاد حلّ سريع دون جدوى ، ما أدى إلى زيادة وطأة المعاناة .













