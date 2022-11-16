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الأربعاء، 16-11-2022 03:59 م

بلدية غرب إربد تُطلق منصة الكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين

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الوكيل الاخباري- أطلقت بلدية غرب إربد اليوم الأربعاء، منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم.

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وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، خلال جلسة تعريفية بالمنصة بحضور ممثلي المجتمع المحلي، إن المنصة التي تنفذها شركة محفزون للتدريب بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، تهدف إلى استقبال شكاوى المواطنين الفنية والتنظيمية والبيئية ومختلف ملاحظاتهم بشكل إلكتروني، لتوفير الوقت والجهد وتعزيز العلاقة التشاركية بين البلدية والمجتمع المحلي.


وأضاف أن فكرة استحداث المنصة جاءت بهدف التحول الرقمي الهادف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ولتمكينهم من الحصول عليها بسهولة من دون الحاجة إلى مراجعة البلدية، لافتاً إلى أن البلدية واحدة من أربع بلديات على مستوى المملكة دشنت هذه الخدمة، التي تتميز بسهولة الاستخدام مع ميزة إرسال شكاوى أو ملاحظات كتابياً أو عن طريق التسجيل الصوتي .


ودعا البطاينة، أهالي وسكان مناطق وقرى غرب إربد إلى زيارة موقع المنصة (عندكم.كوم) لتقديم ملاحظاتهم وشكاواهم من خلال الموقع الإلكتروني https://3endkom.com/form.

 




 

 


 

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