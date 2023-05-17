بلدية كفرنجة تباشر بتوسعة شارع الكازية القديمة

الوكيل الإخباري- باشرت كوادر بلدية كفرنجة الجديدة بتوسعة الشارع الذي يربط الكازية القديمة بأحياء الجنوبي ونمر وأم غامر.

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وقال رئيس البلدية المحامي الدكتور فوزات فريحات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عمليات التوسعة تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة من الانهيارات التي قد تحدث بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.



وأشار إلى أن البلدية وضمن خطتها، طرحت العديد من العطاءات لتعبيد وتأهيل الشوارع، وتحسين خدمات البنى التحتية في المناطق الواقعة ضمن اختصاصها، منها الزغدية والمشيرفة عراق عايش.



وبين أن البلدية وبالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة، تنفذ حملات لتنظيف المقابر بالإضافة إلى إدامة النظافة والحفاظ على البيئة.