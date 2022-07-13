الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جمعية مربي المواشي: تراجع مبيعات الأضاحي إلى 50% كان متوقعا

النفط يرتفع وسط ترقب بالسوق لبيانات التضخم الأميركية

جمعية الصرافين: زيادة الحوالات الواردة للمملكة 20% في تموز الحالي

سريلانكا تعلن حالة طوارئ بعد فرار الرئيس

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الدفاع المدني: حادث كل دقيقة وثلاث ثواني خلال عطلة العيد

الجبور يزور عددا من دور الرعاية الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك.

الحالة الجوية المتوقعة يومي الاربعاء والخميس

هل يمكن للذهب أن يحل مكان الدولار؟

الدينار الأردني يحتل المركز 4 على قائمة أغلى العملات في العالم

الأربعاء، 13-07-2022 11:06 ص

بلدية معان ترفع 117 طن نفايات ومخلفات بيع الأضاحي خلال العيد

293374139_342059808114940_9167919738948346907_n


الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح إن كوادر البلدية قامت برفع حوالي ١١٧ طن من النفايات ومخلفات بيع الأضاحي في مختلف أنحاء المدينة.

اضافة اعلان


وأضاف صلاح أن البلدية واصلت تقديم الخدمات المطلوبة حسب خطة العمل المسبقة التي وضعت لإدامة أعمال النظافة في مختلف أنحاء المدينة بالإضافة للمراقبة العامة على الأسواق.


وقدم رئيس البلدية شكره وتقديره لكافة عمال الوطن والكوادر المساندة لهم والمناوبين الذين كانوا على قدم وساق لإدامة أعمال النظافة وتنظيف المقابر والطرق المؤدية إليها.

 

كما وجه صلاح شكره للمواطنين الذين أبدوا التعاون مع خطة البلدية خلال عطلة عيد الاضحى المبارك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A8126

جمعية مربي المواشي: تراجع مبيعات الأضاحي إلى 50% كان متوقعا

72022121637738251596

الدفاع المدني: حادث كل دقيقة وثلاث ثواني خلال عطلة العيد

72022512759115272881

الجبور يزور عددا من دور الرعاية الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك.

0L5A9566

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

امتحانات

165 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غداً

main_image62ce5e435cfa9

انقلاب شاحنة محملة بأسطوانات غاز في المفرق

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-07-10 at 2.10.05 PM

الأمانة تحرر 25 مخالفة لمحال لم تلتزم بذبح الأضاحي بالأماكن المخصصة

Kufranja

بلدية كفرنجة ترفع جاهزيتها للقيام بواجباتها الخدمية خلال العيد

WhatsApp Image 2022-07-06 at 6.18.01 PM

الكواليت يبرر تراجع الإقبال على شراء الأضاحي في الأردن

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

الصناعة تكثف الرقابة وتدعو للإبلاغ عن الشكاوى

اسعار-الأضاحي-١

مربو المواشي: إقبال ضعيف على شراء الأضاحي حتى الآن

60fe52db977fc

بلدية معان تعلن موقع بيع الأضاحي