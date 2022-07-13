بلدية معان ترفع 117 طن نفايات ومخلفات بيع الأضاحي خلال العيد

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح إن كوادر البلدية قامت برفع حوالي ١١٧ طن من النفايات ومخلفات بيع الأضاحي في مختلف أنحاء المدينة.

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وأضاف صلاح أن البلدية واصلت تقديم الخدمات المطلوبة حسب خطة العمل المسبقة التي وضعت لإدامة أعمال النظافة في مختلف أنحاء المدينة بالإضافة للمراقبة العامة على الأسواق.



وقدم رئيس البلدية شكره وتقديره لكافة عمال الوطن والكوادر المساندة لهم والمناوبين الذين كانوا على قدم وساق لإدامة أعمال النظافة وتنظيف المقابر والطرق المؤدية إليها.

كما وجه صلاح شكره للمواطنين الذين أبدوا التعاون مع خطة البلدية خلال عطلة عيد الاضحى المبارك.