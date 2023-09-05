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الثلاثاء، 05-09-2023 12:34 م

بلعاوي: المملكة ستشهد موجة بارتفاع إصابات فيروس كورونا الفترة القادمة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي إنه مع دخول فصل الخريف تنشط الفيروسات وتصبح أكثر قدرة على التكاثر والعدوى منها فيروسات الزكام والأنفلونزا بالإضافة إلى كورونا .

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وتوقع بلعاوي اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أن تشهد المملكة موجة بارتفاع إصابات فيروس كورونا بالفترة القادمة مع انخفاض درجات الحرارة خلال الشهرين القادمين وذلك بعد ظهور متحور (BA2.86) الذي يمتلك 36 طفرة تساهم بسرعة انتشاره .


ونوه أن أغلب إصابات كورونا التي قد تصيب الأشخاص الأصحاء ستقتصر على الأعراض الزكامية مشيراً أن إصابة فئات الاختطار العالي بكورونا قد تشكل خطراً على صحتهم.


ودعا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال لتلقي جرعة واحدة معززة من لقاح كورونا بالإضافة إلى لقاح الأنفلونزا الموسمي.


 




 

 


 

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