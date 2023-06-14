بنك الدم: 350 شخصاً يتبرعون يومياً ومخزون الدم في الأردن آمن

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



أكدت مدير مديرية بنك الدم في وزارة الصحة ، أخصائية أمراض الدم ، الدكتورة آسيا العدوان ، أن مخزون بنك الدم في الأردن جيد جداً ولا نقص بالـزُمر .

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واشارت العدوان لـ " الوكيل الإخباري" ان هناك اقبال كبير من الأردنيين على التبرع بالدم ، حيث يُسجل نحو 350 شخصاً يومياً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساءً في المديرية ، عدا عن الحملات الخارجية التي تقوم بها المديرية وبالتنسيق مع الجهات والموسسات الراغبة بالتبرع بمختلف أيام الأسبوع .



واوضحت ان عملية التبرع آمنة وتتم من خلال تعبئة نموذج خاص للشخص الراغب بالتبرع بمعلوماته الشخصية والأمراض التي يعاني منها ثم فحص زمرة الدم والسحب .



واشارت العدوان ان هناك نوعان من سحب الدم ، التبرع العادي والذي يتم برغبة الشخص بعد بلوغه عمر الثامنة عشر ولغاية الستين.



يليه السحب العلاجي الالزامي والذي يرافقه الاصابة بعدة امراض مزمنة كأمراض المناعة وارتفاع مخزون الحديد والتي تتطلب سحب الدم .



ونوهت هنا أن الحوامل والمرضعات ومن هم دون الثامنة عشر فئات ممنوعة من التبرع بالدم



وتحتفل البلدان بأنحاء العالم كافّة اليوم 14 حزيران باليوم العالمي للمتبرّعين بالدم لشكر المتبرّعين طوعاً بالدم من دون مقابل لقاء دمهم الممنوح هديةً لإنقاذ الأرواح وزيادة مستوى الوعي باهمية التبرع بالدم وفوائده .