بني مصطفى: إجراء معالجة قانونية لإنشاء وزارة الاستثمار وحل الهيئة

الوكيل الاخباري - قالت وزير الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، إن الحكومة لجأت إلى إجراء معالجة جزئية وقانونية، لإنشاء وزارة الاستثمار وحل الهيئة، من خلال تعديل قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية. اضافة اعلان





وأضافت خلال جلسة النواب الرقابية، الإثنين، أن الحكومة اتخذت إجراءً سريعا لتكون وزارة الاستثمار الخلف القانوني والواقعي لهيئة الاستثمار.



وأشارت إلى أن الحكومة بصدد صياغة مشروع قانون متكامل لوزارة الاستثمار؛ لتوحيد النوافذ الاستثمارية وتسريع الإنجاز، والمحافظة على المستثمر المحلي والأجنبي.