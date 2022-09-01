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الخميس، 01-09-2022 05:54 م

بني مصطفى: رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية / رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الأردن بدأ مئويته الثانية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بإجراء تعديلات على منظومة التحديث السياسي، والتي تضمنت مكتسبات مهمة للمرأة الأردنية إيماناً بدورها كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات.

وأشارت بني مصطفى، خلال رعايتها لحفل إطلاق "مجتمع تمهيد" مساء أمس الأربعاء، بتنظيم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية وجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، وبحضور عضوات من مجلس النواب وأعضاء من مجلس الأعيان وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني، إلى أن التحديث السياسي تبعه إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية خلال الـ10 سنوات المقبلة إلى ما يزيد على 37 بالمئة، بما يعزز من مشاركتها في الاقتصاد ويفتح آفاقاً تشغيلية جديدة لها.

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