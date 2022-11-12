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السبت، 12-11-2022 05:07 م

بوشة: لا نقبل العضوية بنقابة صالونات التجميل إلا بعد خبرة 4 سنوات

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس النقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل سامي بوشة، ان النقابة لا تقبل في عضويتها أي صاحب صالون إلا بعد التأكد من مسيرته المهنية من حيث دراسته للمهنة ومدة خبرته فيها التي يجب ألا تقل عن 4 سنوات.

وأكد بوشة في بيان اليوم السبت، انه يجب على صاحب الصالون اجتيازه الاختبار المهني الشامل من الناحيتين النظرية والعملية لكل مهارات المهنة، الأمر الذي يجعل النقابة على يقين من أن أعضاءها يمتلكون الأهلية الكاملة لمزاولة المهنة بكفاءة واقتدار ويستحقون بها أن يكونوا أعضاء، وأن يزاولوا المهنة في صالوناتهم ومراكزهم الخاصة.

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