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الأربعاء، 28-10-2020 06:47 م

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - حصلت الجامعة الأردنية على المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية، والعاشرة بين نظيراتها العربية، وفق تصنيف كيو أس عرب QS Arab للجامعات العربية للعام 2021.
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ووفقا لبيان صحفي صدر عن الجامعة اليوم الاربعاء فإن تصنيف كيو أس عرب ، المخصص للجامعات في المنطقة العربية يعمل على المفاضلة بين الجامعات العربية من حيث أداءها، ومخرجات التعليم العالي في البلدان العربية مراعيا خصوصية المنطقة وظروفها.

وتعتمد نتائج التصنيف على معايير عدة ابرزها السمعة الاكاديمية والسمعة التوظيفية للخريجين، وجودة البيئة التعليمية، وواقع البحث العلمي ومخرجاته، اضافة الى استقطاب الطلبة الدوليين.

 




 

 


 

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