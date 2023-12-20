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بلينكن: نعمل على التوصل لهدنة إنسانية في غزة على غرار الهدنة السابقة

الأربعاء، 20-12-2023 07:19 م

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - عقدت الجامعة الأردنية اليوم ندوة حول رؤية جلالة الملك للتحديث السياسي والحزبي، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الحوار الوطني في مجلس الأعيان.

وقال رئيس لجنة الحوار الوطني العين الدكتور أحمد علي العبادي إن تأكيد جلالة الملك في كتاب تكليف اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على إعادة النظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، يعني ألا يقف أي شيء على الإطلاق في وجه التحديث، حتى وإن اقتضى ذلك تعديل الدستور، حتى لا يشكّل الدستور قيدًا على التحديث، الأمر الذي تحقّق بتحديث 31 مادة.

وأكد العبادي أن المساعي الملكية لمواصلة عملية التطوير جاءت لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم، مع دخول مملكتنا الحبيبة مئويتها الثانية.

ولفت العبادي إلى أن المتتبع للأوراق النقاشية الملكية وكتب التكليف السامي وخطب العرش، يدرك تماما أنه أمام ملك عظيم برؤيته، ذي موقف متقدم، وعازم على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل.

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