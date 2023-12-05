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الثلاثاء، 05-12-2023 09:16 م

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - أحرزت الجامعة الأردنية تقدّمًا ملموسًا، محقّقةً نتائج متميزة في تصنيف (QS World University Rankings: Sustainability 2024)، الذي يُعاين مدى تحقيق الجامعات العالمية لأهداف التنمية المستدامة.

وتقدمت الجامعة إلى المرتبة 372 عالميًّا، بعد أن كانت في المرتبة 401-450 العام الماضي، وحافظت على المرتبة الأولى محليًّا، بينما صُنّفت في المرتبة 8 عربيًّا.

ووفق بيان الجامعة اليوم الثلاثاء، تضمّن التصنيف 3 مجالات رئيسة؛ هي، التأثير البيئي والتأثير الاجتماعي والحوكمة، بينما يضم كل مجال مؤشرات أداء محددة.

وحققت الجامعة في معيار التأثير البيئي المرتبة 305 على مستوى العالم، متقدمة عن المرتبة 422 التي شغلتها العام الماضي، حيث اعتمد هذا المعيار على ثلاثة مؤشرات، من أبرزها الاستدامة البيئية الذي حققت فيه الجامعة المرتبة 96، ومؤشر التعليم البيئي الذي حققت فيه الجامعة المرتبة 291 على مستوى العالم.

أما في مجال التأثير الاجتماعي، والذي يتكون من 5 مؤشرات، فجاءت أبرز نتائج الجامعة في مؤشر تبادل المعرفة الذي حققت فيه المرتبة 254 على مستوى العالم، أما المجال الثالث والأخير، والمتعلّق بالحوكمة؛ فقد حققت الجامعة المرتبة 235 عالميًّا.

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