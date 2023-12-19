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الثلاثاء، 19-12-2023 11:08 م

ندوة في البلقاء التطبيقية حول تداعيات العدوان على غزة

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الوكيل الاخباري - نظمت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية حول "تداعيات العدوان على قطاع غزة قراءة في المشهد الشعبي والسياسي".

وعرض الأمين العام لحزب النهج الجديد، الدكتور فوزان البقور، سردية الصراع الممتد منذ أكثر من 125 عاما، منذ المؤتمر الصهيوني الأول حتى معركة طوفان الأقصى مقدما تحليلا سياسيا للمطامع الصهيونية الهادفة إلى إنهاء القضية وتصفية الهوية الفلسطينية والمراحل التاريخية والأنماط المستخدمة التي حاول من خلالها الصهاينة تنفيذ مخططاتهم.

وأشار البقور إلى دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبداالله الثاني في الدفاع عن قطاع غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام، مؤكدا أن الموقف الأردني جاء بقيادة جلالته قوي ومشرف وثابت منذ اليوم الأول من العدوان الصهيوني.

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