بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الاخباري - احتفلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مديرية الخدمات الطبية الملكية اليوم الإثنين، بتسلم مشروع القدرات التشغيلية للخدمات الطبية الملكية لعام 2023 بتمويل من الحكومة اليابانية، والذي تم تنفيذه من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية، والسفير الياباني في عمّان، والمساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمّان.

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وثمن مدير عام الخدمات الطبية الملكية دعم الحكومة اليابانية ممثلة بسفارتهم في الأردن وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع على هذا المشروع، الذي يساهم في تعزيز القدرات التشغيلية في تقديم الخدمات الصحية، مؤكداً أن المشروع سيحقق تماسك الجهود وفتح آفاق التعاون المستقبلي وتنفيذ المزيد من المشاريع المقترحة، وأن الخدمات الطبية الملكية ستبقى ملتزمة بدورها الوطني والإنساني بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال السفير الياباني: "نأمل أن يساهم المشروع في تعزيز منشآت الخدمات الطبية الملكية لمعالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الصحي في الأردن، للمساهمة في تحسين نوعية الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين"، معرباً عن سعادته بهذا التعاون والذي تم من خلاله الجهود المشتركة بين الخدمات الطبية الملكية ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع وتسهيل مهمة تنفيذ المشروع.