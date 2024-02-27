ثقافة الزرقاء تنفذ جدارية تعبيرية عن شهداء الجيش العربي

الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية ثقافة محافظة الزرقاء محمد الزعبي، إن المديرية نفذت وبالتعاون مع جمعية الفن التشكيلي وبلدية الزرقاء، جدارية تعبيرية عن شهداء الجيش العربي الذين فضلوا الصمود على أسوار القدس واستبسلوا في الدفاع عن المسجد الأقصى.

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وبين الزعبي أن هذه الجدارية تعد الثالثة التي تنفذها المديرية منذ بداية العام الحالي، في أماكن متعددة وهي: مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز (مدينة الشرق)، وأوتوستراد الزرقاء - عمان قرب مبنى المحافظة، وأوتوستراد الزرقاء- عمان مدخل لواء الرصيفة، وذلك ضمن خطة عمل تقوم المديرية بها بهدف إضفاء طابع جمالي وبصري وفني يعبر عن الحالة الفنية والثقافية الراقية والمتنوعة في محافظة الزرقاء.



وأكد أن الفن التشكيلي هو حلقة تواصل بين الفنان والعمل الذي يقدمه، وهي رسالة مميزة يوصلها الفنان للتعبير عن مختلف القضايا والأحداث في المجتمع، مشيرا إلى ان الفن التشكيلي يلعب دورا هاما في التنمية الثقافية والصناعات الثقافية وتحويل مداخل ومخارج المدن إلى تحف فنية تعبر عن ثقافة المجتمع.



ودعا الزعبي أهالي الزرقاء إلى ضرورة المحافظة على هذه الجداريات الفنية والتي لها دلالات رمزية ووطنية وثقافية مهمة في التاريخ الأردني، حيث ان هذه الجداريات هي تعبير عن الحالة الثقافية الراقية والمتميزة والمتنوعة التي تتمتع بها محافظة الزرقاء.