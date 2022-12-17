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السبت، 17-12-2022 11:43 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن القوات المسلحة الأردنية ستقوم بنشر قوات وآليات عسكرية على الطريق من مطار الملكة علياء الدولي وحتى منطقة البحر الميت، تمهيداً لانطلاق مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة” في نسخته الثانية والذي سيعقد في المملكة، يوم الثلاثاء الموافق 20 كانون الأول الجاري.

يشار الى أن المؤتمر سيعقد لمناقشة التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائيّ والأمن الدوائيّ وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعراق وعدد من الدول المتوقع مشاركتها ومنها فرنسا.

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