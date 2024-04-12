بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، أنه وفي تمام الساعة 0800، اشتبكت دورية من قوات حرس الحدود الأردنية مع عنصران أثناء محاولتهما التسلل والتهريب ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الجنوبية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل جميل عطالله عواد السعيديين ومحمود عيد سلامة السعيديين وضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة.

اضافة اعلان



وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية وبكل ما أوتيت من قوة في الدفاع عن حياض الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة