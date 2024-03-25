توجيهات من رئيس هيئة الأركان بشأن المتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - أقامت القيادة العامة للقوات المسلحة مأدبة إفطار، اليوم الاثنين، لعدد من المتقاعدين العسكريين، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.



ورحب اللواء الركن الحنيطي بالمتقاعدين العسكريين رفاق المسيرة، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، مثمنا دورهم كونهم الرديف والشريك الأساس للقوات المسلحة.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة ضرورة التواصل مع المتقاعدين العسكريين والالتقاء بهم، وأن القوات المسلحة تحرص على تقديم أفضل الرعاية والاهتمام لمنتسبيها عاملين ومتقاعدين.

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