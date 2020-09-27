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الأحد، 27-09-2020 06:38 م

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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 الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشآت والأفراد للاستفادة من المرحلة الأولى للإعفاءات والتسهيلات التي تضمنها أمر الدفاع رقم (15) والتي تبقى عليها 3 أيام.

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واشارت المؤسسة الى أن المرحلة الأولى لهذه الاعفاءات والتسهيلات والتي ستنتهي مع نهاية أيلول الحالي، تمنح المنشأة أو الفرد المدين 60 بالمئة إعفاء من الفوائد والغرامات بالإضافة إلى تقسيط المبالغ المستحقة على فترة تصل إلى 10 سنوات وبفائدة 1 بالمئة سنويا. واوضحت أن الغاية من هذه التسهيلات دعم القطاع الخاص والأفراد المدينين وتمكينهم من تجاوز الظروف الاقتصادية الاستثنائية المرتبطة بالجائحة وتمكينهم أيضا من الوفاء بالتزاماتهم المالية للمؤسسة التي تراكمت خلال السنوات والعقود الماضية.


وبينت المؤسسة أن هناك إقبالا كبيرا للاستفادة من المرحلة الأولى من التسهيلات، حيث وصل عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها نحو 5 آلاف إتفاقية بمبالغ إجمالية وصلت إلى 68 مليون دينار، منها نحو 4 آلاف اتفاقية جديدة وما يقارب ألف اتفاقية لإعادة الجدولة.


واوضحت المؤسسة أن المرحلة الثانية من التسهيلات والتي ستبدأ في الأول من تشرين الأول وتمتد حتى نهايته، ستمنح المدينين إعفاء من الفوائد والغرامات بواقع 30 بالمئة بدلا من 60 بالمئة (كما في المرحلة الأولى) والتقسيط بفائدة سنوية 2 بالمئة بدلا من 1 بالمئة (كما في المرحلة الأولى). 


 




 

 


 

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