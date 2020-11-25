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الأربعاء، 25-11-2020 07:45 م

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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 الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام في إدارة فرع ضمان العقبة ليوم غدٍ الخميس، وذلك لتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابات بعض العاملين بفيروس كورونا، ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على صحة المراجعين .
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وافادت المؤسسة في بيان صحافي اليوم أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني على موقعها للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).

ودعت المؤسسة كافة مراجعي الفرع إلى تأجيل مواعيد مراجعتهم حتى صباح يوم الأحد المقبل بعد الانتهاء من عملية تعقيم الفرع بشكل كامل وفتح أبوابه أمام المراجعين.

 




 

 


 

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