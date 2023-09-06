بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

الوكيل الاخباري - أظهرت نتائج التقرير الأول بشأن تقييم مدى الإنجاز في خطة مقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2018-2022، وجود نجاحات ملموسة في تحقيق المؤشرات في مختلف القطاعات المعنية، خصوصا وزارة الصحة التي كانت حريصة من خلال متابعتها المستمرة مع الشركاء لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة، رغم التحديات الناجمة عن جائحة كورونا.



جاء ذلك، ضمن نتائج التقرير الأول الذي أصدره المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأربعاء، بشأن تقييم مدى الإنجاز في خطة مقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2018-2022.



وبحسب بيان، شرع المركز بتنفيذ دراسة تقييمية لمدى الإنجاز في الخطة عبر التعاون والتنسيق مع أصحاب العلاقة المعنيين من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، وعرض التحديات والدروس المستفادة، من أجل تحديث وتطوير خطة للأعوام 2023-2025.



وأشار البيان، إلى أن انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات يؤثر على الصحة العامة وسلامة المرضى، ويؤدي إلى تقليل فاعلية العلاجات المُتاحة؛ ما قد يرفع معدلات الوفاة، لذا فإن مقاومة مضادات الميكروبات تُعدّ تحديا صحيا مهما يتطلب تعاونا شاملا بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية خصوصا، والمجتمع عموما.

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