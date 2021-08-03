بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الوكيل الاخباري -

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منحت وزارة التربية والتعليم طلبة الدبلومة الاميركية الذين تم إلغاء نتائجهم في امتحان مادة (AP_art) فرصة الالتحاق بالجامعات الأردنية الخاصة.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن على الراغبين من هؤلاء الطلبة في الالتحاق بالجامعات الأردنية الخاصة قيد المعادلة لمدة فصل دراسي واحد "الفصل الدراسي الأول" استكمال متطلبات المعادلة خلال ذلك الفصل.وخيرت الوزارة الطَّلبة الرَّاغبين بالتقدم للقبول الموحَّد بين أمرين، إما التقدُّم لامتحانات ConnecMe (ACT subject سابقًا)، والتي ستعقد في منتصف آب الحالي، سيعلن عن مواعيد التسجيل لها لاحقًا، أو التقدُّم لاختبار وطني في مواد "اللغة العربية والثقافة الاسلامية وتاريخ الأردن"، من مناهج الصف الثاني عشر الأردني الذي سيعقد في الاسبوع الأول من أيلول المقبل وسيعلن لاحقًا عن مواعيد الامتحانات وآلية التسجيل.