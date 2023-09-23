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السبت، 23-09-2023 12:49 م

بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن لغة الإشارة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي نظام لغوي ذو ثراء وتعقيد يعبر عن الثقافة والهوية لمجتمعات الصم وهي وسيلة حية وفعالة للتواصل والتعبير عن الذات وهذا ما يجعلها أكثر من مجرد لغة.

وأكدت خلال رعايتها الاحتفال باليوم العالمي للغات الإشارة الذي أقامه الاتحاد الأردني للصم، اليوم السبت، بالمركز الثقافي الملكي، أن اليوم العالمي للغات الاشارة الذي يصادف 23 من شهر أيلول من كل عام، يعد مناسبة مهمة للتأكيد على قيمة وأهمية لغة الإشارة وحقوق الأشخاص الصم وهو فرصة نوعية لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين.

وأشارت إلى أنهم في هذا اليوم، يجتمعون ليعبروا عن دعمهم وتقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد مجتمع الصم والبكم في تعزيز التفاهم والشمولية في المجتمعات، وليعبروا عن التزامهم بتعزيز حقوقهم وتوفير الفرص التي يحتاجونها لتحقيق إمكانياتهم الكاملة.

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