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الجمعة، 11-02-2022 11:19 م

بيان صادر عن وزارة الخارجية بشأن الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - تدعو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا إلى تسجيل بيانات التواصل معهم من خلال الرابط الالكتروني: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Ankara/form. 
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ولطلب المساعدة في الحالات الطارئة، بإمكان المواطنين الأردنيين التواصل مع السفارة الأردنية في أنقرة على الخط الساخن (00905384419586) أو المكتب الثقافي في كييف (00380939361181) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777).

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