بيان صادر عن وزارة الزراعة حول منتج البطيخ المحلي

الوكيل الاخباري -

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رصدت وزارة الزراعة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الفيديوهات والاخبار التي تشكك في جودة وسلامة منتج البطيخ المحلي .وعليه فإن الوزارة تؤكد على جودة وسلامة المنتج المحلي من البطيخ ونؤكد على ضرورة عدم الالتفات لمثل هذه الاخبار غير السليمة وعدم تداولها خاصة اننا نرصد تداولها سنوياً بمثل هذا الوقت و ان ما يتم تداوله في الاسواق هو منتج محلي و الاردن لا يستورد البطيخ وهو دولة مصدرة للبطيخ.ونهيب بالاخوة المواطنين ضرورة تحري المعلومات من المصادر الموثوقة وعدم تداول معلومات قد تلحق الضرر في سمعة المنتج المحلي وتؤثر على القطاع الزراعي .