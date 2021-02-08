الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

دراسة حكومية لعودة عمل صالات الافراح بنسبة 20 % من طاقتها الاستيعابية

كندا:حكومة أونتاريو تمديد أمر البقاء في المنزل للحد من انتشار كورونا

مجلس النواب يناقش الموازنة الأربعاء

الجيش يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات

اصابات بحريق شقة في عمان

بيان صادر عن وزارة العمل

تعميم هام من خلية أزمة كورونا بالاردن

حالة الطقس يوم غد الثلاثاء

بعد ظهور إصابات كورونا في المدارس .. تحذيرات حكومية عاجلة

جرش: تواصل المرحلة الثانية من اعطاء المطعوم المضاد لكورونا

الإثنين، 08-02-2021 09:02 م

بيان صادر عن وزارة العمل

العمل


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تعتذر عن استقبال مراجعيها غداً الثلاثاء بسبب إغلاق مبناها الرئيسي وتعليق دوام جميع الموظفين ليوم الثلاثاء فقط، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا على أن تعود للعمل صباح يوم بعد غدٍ الأربعاء.
اضافة اعلان

وأشار إلى أن الإغلاق سيكون لمقر الوزارة الرئيسي فقط، مؤكداً أن العمل واستقبال المراجعين سيستمر في مديريات الوزارة في باقي مناطق العاصمة والمحافظات. 

وأكد الزيود أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإحترازية والفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220215141327614091677

الجيش يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات

10202022103826158960564

تعميم هام من خلية أزمة كورونا بالاردن

1202111113246104481754

جرش: تواصل المرحلة الثانية من اعطاء المطعوم المضاد لكورونا

220216174127826620206

دراسة: سلالة كورونا البريطانية المتحورة موجودة في الأردن منذ نهاية تشرين الثاني

1612804233522

اربد: ورشة عن تدهور الأراضي الزراعية والابعاد البيئية

fff

استمرار حملة معا لشتاء دافئ في الشوبك

أخبار متعلقة
22021681011490414820

وزير التربية : تفاهمات مع وزارة العمل بشأن توكيد

220211154452648832770

الزيود : وزير العمل يعلم بأوضاع شركة في الطفيلة لم تلتزم بدفع أجور عامليها

9202014132038908437926

العمل للمدارس الخاصة : يجب التوقيع على تعهدات

مبنى-وزارة-العمل-أرشيفية

بيان صادر عن وزارة العمل

تن

آلية خاصة لمراقبة منشآت الحزمة الثانية

مخبز

بحث زيادة العمالة الأردنية في المخابز