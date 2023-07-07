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الجمعة، 07-07-2023 05:33 م

بيان من التعليم العالي بشأن القبول الموحد

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الوكيل الاخباري - أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن الوزارة ستنهي تحديث الموقع الالكتروني للوحدة لاستقبال طلبات القبول الموحد نهاية الشهر الحالي.

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وأضاف الخطيب لأن التحديث سيشمل إضافة التخصصات الجديدة التي سيتم طرحها بناء على تنسيبات مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، مشيرا إلى عدم إقرار هذه التخصصات المستحدثة حتى اللحظة.


ولف الخطيب إلى أن الوحدة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال طلبات الدبلوم، وتم تحديث البيانات والبرمجيات الخاصة بها، وهي جاهزة لاستقبال الطلبات.


 




 

 


 

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