التزام مختبرات هيئة تنظيم الطاقة يؤهلها للحصول على الايزو 17025

الوكيل الإخباري - أكدت زيارة تقييمية التزام مختبرات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ببنود المواصفة المعتمدة عالمياً والتي بموجبها سيتم منح مختبرات الهيئة شهادة الايزو 17025 وشهادة الاعتماد العالمي بعد أن يتم اجراء بعض التعديلات وإغلاق بعض الملاحظات لاحقاً.

اضافة اعلان



وكان فريق من وحدة الاعتماد الأردني في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية قام بزيارة تقييمية لمختبرات الهيئة أواخر شهر أيار الماضي من أجل تقييم أداء وعمل مختبرات الهيئة ومدى مطابقة الإجراءات المتبعة في المختبرات لبنود المواصفة التي يتم بموجبها منح شهادة الايزو 17025 وكذلك الاعتمادية.



وبحسب منشور للهيئة على موقعها الإلكتروني فان حصول مختبرات الهيئة على شهادة الايزو 17025 وشهادة الاعتماد دليل على تحقيق جودة عالية في القياسات الإشعاعية والذي يؤدي إلى تحقيق نظام موثق لإدارة المختبر وقبول النتائج الصادرة من المختبر دولياً مما يضمن تنفيذ أعمال الفحص والقياس والمعايرة طبقا لمرجعية عالمية معترف بها دوليا.



يشار أن وحدة الاعتماد الأردني، هي الجهة الوحيدة في الأردن المخولة بمنح شهادة الايزو 17025 الخاص بالمختبرات ومنح الاعتمادية للمختبرات وهي عضو وحدة الاعتماد العالمي International Laboratory Accreditation Cooperation(ILAC).