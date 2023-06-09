السعودية تضبط أكثر من 450 ألف حبة كبتاغون قادمة من الأردن - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات السعودية إحباط محاولتي تهريب أكثر من 450 ألف حبة كبتاغون عبر منفذ الحديثة، والذي يقابله من الاردن معبر العمري.



وبحسب السلطات السعودية، فإن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تمكنت من إحباط محاولتي تهريب 466326 حبة كبتاغون، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في شاحنات قدمت إلى السعودية عبر منفذ الحديثة.



وبينت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط تهريب 365166 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، حيث جرى إخفاء المضبوطات في مخابئ أعدت لغرض التهريب داخل أجزاء متفرقة من الشاحنة.



وأوضحت أنها تمكنت في ذات المنفذ، من إحباط محاولة أخرى لتهريب 101160 حبة كبتاغون، كانت مُخبأة داخل أرضية السرير الخاص بإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

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