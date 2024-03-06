المواصفات: جولات تفتيشية مكثفة على المنتجات والسلع قبيل رمضان

الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بدء تنفيذ خططها التفتيشية على السلع والمنتجات الأكثر استهلاكاً قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة محكمة على الأسواق والمصانع في كافة محافظات المملكة، والمنافذ الحدودية المختلفة لضمان عدم دخول منتجات وسلع مستوردة غير مطابقة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية.

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ووجهت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير الكوادر التفتيشية إلى العمل على تكثيف الجولات التفتيشية خلال الفترات الصباحية والمسائية وأيام السبت، لتكثيف الجهود التفتيشية على المنتجات والسلع المطروحة في الأسواق، بالإضافة إلى الاستمرار بالجولات الدورية على محطات المحروقات ووكالات وموزعي الغاز، ومحلات الصاغة.



وبينت المهندسة الزهير أن المؤسسة استهدفت ضمن خططها المنتجات والسلع التي يكثر عليها الطلب قبيل وخلال الشهر الفضيل، مثل أحبال الزينة، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائيّة، وأواني الطهو، ومستحضرات التجميل، وألعاب الأطفال، وغيرها من الألبسة والأحذية والحقائب، بالإضافة إلى التحقق من الأوزان والموازين، والحجوم، والعبوات المعبأة مسبقاً للمنتجات المختلفة، بهدف حماية المستهلك من الغش والاحتيال.



ودعت المؤسسة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي منتجات مخالفة أو مقلدة عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243) وصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق "بخدمتكم" وعبر منصّة "سند جو" على الرقم (065008080)