الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع حصيلة اعتقالات إسرائيل في الضفة إلى 7450 منذ أكتوبر

الجمارك: اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية وصول المواد الأساسية بسهولة

مصدر مصري: لا زال هناك أمل للتوصل إلى هدنة في غزة قبل رمضان

المواصفات: جولات تفتيشية مكثفة على المنتجات والسلع قبيل رمضان

حكومة الاحتلال توافق على بناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة

كم بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن ؟

استشهاد الفتاة مرح اليازجي نتيجة سوء التغذية في غزة

30717 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

التربية: الحصة الاولى في المدارس الخاصة خلال رمضان تبدأ الساعة الـ 9

ارتفاع سعر البطاطا في السوق المركزي

الأربعاء، 06-03-2024 12:30 م

المواصفات: جولات تفتيشية مكثفة على المنتجات والسلع قبيل رمضان

c404f815-a5bf-4f70-bd51-21917072223a


الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بدء تنفيذ خططها التفتيشية على السلع والمنتجات الأكثر استهلاكاً قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة محكمة على الأسواق والمصانع في كافة محافظات المملكة، والمنافذ الحدودية المختلفة لضمان عدم دخول منتجات وسلع مستوردة غير مطابقة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية.

اضافة اعلان


ووجهت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير الكوادر التفتيشية إلى العمل على تكثيف الجولات التفتيشية خلال الفترات الصباحية والمسائية وأيام السبت، لتكثيف الجهود التفتيشية على المنتجات والسلع المطروحة في الأسواق، بالإضافة إلى الاستمرار بالجولات الدورية على محطات المحروقات ووكالات وموزعي الغاز، ومحلات الصاغة.


وبينت المهندسة الزهير أن المؤسسة استهدفت ضمن خططها المنتجات والسلع التي يكثر عليها الطلب قبيل وخلال الشهر الفضيل، مثل أحبال الزينة، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائيّة، وأواني الطهو، ومستحضرات التجميل، وألعاب الأطفال، وغيرها من الألبسة والأحذية والحقائب، بالإضافة إلى التحقق من الأوزان والموازين، والحجوم، والعبوات المعبأة مسبقاً للمنتجات المختلفة، بهدف حماية المستهلك من الغش والاحتيال. 


ودعت المؤسسة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي منتجات مخالفة أو مقلدة عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243) وصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق "بخدمتكم" وعبر منصّة "سند جو" على الرقم (065008080)

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-03-06 at 12.37.57 PM

الجمارك: اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية وصول المواد الأساسية بسهولة

file

التربية: الحصة الاولى في المدارس الخاصة خلال رمضان تبدأ الساعة الـ 9

3202347441494693511

ارتفاع سعر البطاطا في السوق المركزي

WhatsApp Image 2024-03-06 at 10.51.04 AM

توقيع برنامج تنفيذي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الأردن واليمن 2024-2026

7ac1284303705bbe8e060c459ef42c2e

1.9 مليون مكالمات واستفسارات قنوات مركز الاتصال الوطني العام الماضي

a39d0b95-bc87-47cf-8a62-5b7119c356be123

جامعة الحسين بن طلال تُعلن مواعيد الدوام والمحاضرات خلال رمضان -وثيقة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-03-03 at 2.41.07 PM

جولات رقابية 24 ساعة .. الغذاء والدواء تعلن عن خطتها استعدادا لرمضان

I1grKvYTNlN38wMx1ZwvpzFODmv5OhcgWBd4IDkG

الحكومة تحدد ساعات الدوام الرسمي في رمضان

515272

جامعة الطفيلة التقنية تعلن مواعيد الدوام في رمضان

WhatsApp Image 2024-02-29 at 4.15.40 PM

العقبة الخاصة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

427575_11_1709204199

نقابة المهندسين تطلق مشروع "إفطار صائم في غزة "

444

الملك يحذر من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان