الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع حصيلة اعتقالات إسرائيل في الضفة إلى 7450 منذ أكتوبر

الجمارك: اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية وصول المواد الأساسية بسهولة

مصدر مصري: لا زال هناك أمل للتوصل إلى هدنة في غزة قبل رمضان

المواصفات: جولات تفتيشية مكثفة على المنتجات والسلع قبيل رمضان

حكومة الاحتلال توافق على بناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة

كم بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن ؟

استشهاد الفتاة مرح اليازجي نتيجة سوء التغذية في غزة

30717 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

التربية: الحصة الاولى في المدارس الخاصة خلال رمضان تبدأ الساعة الـ 9

ارتفاع سعر البطاطا في السوق المركزي

الأربعاء، 06-03-2024 12:43 م

الجمارك: اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية وصول المواد الأساسية بسهولة

WhatsApp Image 2024-03-06 at 12.37.57 PM


الوكيل الإخباري - في إطار استعدادات دائرة الجمارك الأردنية لاستقبال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد، قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إنّ الكوادر الجمركية العاملة في المراكز الجمركية على جاهزية كاملة واستعداد تام لاستقبال بضائع وسلع شهر رمضان وعيد الفطر ، وفق خطة وحزمة من الإجراءات اتخذتها الدائرة من خلال إعطاء أولوية خاصة في التخليص على سلع وبضائع شهر رمضان، وتقديم كافة التسهيلات وجميع الإجراءات اللازمة، لتسهيل وتسريع انسياب حركة البضائع المستوردة التي يحتاجها المواطنون في هذه الفترة، بما ينسجم مع التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الجمركي.اضافة اعلان


وأشار القضاة، إلى أن دائرة الجمارك الأردنية قامت بمشاريع وطنية ريادية تساعد على انجاز المعاملات الجمركية لا سيما المواد الغذائية والألبسة خلال شهر رمضان بكل سهولة ويسر ودون تأخير، كمشروع دمج الجهات الرقابية المعنية في المنافذ الحدودية مما يساعد في تحسين سلسلة الإمداد والتزويد وتوحيد المرجعية وإجراءات الرقابة وتقديم خدمة آمنة بوقت قياسي وكفاءة عالية، بالإضافة إلى تطبيق منظومة إدارة المخاطر في عمليات استهداف البضائع، والتصريح المسبق عن البضائع قبل وصولها للمياه الإقليمية بحيث يتيح للكوادر الجمركية البدء بعملياتها قبل وصولها ميناء العقبة.

وأضاف القضاة، إن انضمام الكثير من الشركات إلى برامج القوائم الذهبية والفضية والوطنية عمل على تحقيق شراكة جمركية قوية وبيئة تجارية آمنة تُسهّل حركة انسياب البضائع المستوردة، مؤكدًا على بذل كل الجهود وتعزيز الكوادر الجمركية في المراكز المعنية للعمل على مدار الساعة وفق خطط ممنهجة معدّة مسبقًا، لتقديم الخدمة الجمركية بأفضل صورة وبالسرعة والدقة العالية.

ويُذكر أن دائرة الجمارك لديها العديد من العمليات الجمركية المستخدمة كنظام التتبع الإلكتروني ومشروع النافذة الوطنية التي من شأنها تعزيز المخزون الاستــراتيجـي واستمرار تسهيل حركة انسياب البضائع والحاويات بين المراكز الجمركية لتصل إلى جميع المحال التجارية والأسواق بيسر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
c404f815-a5bf-4f70-bd51-21917072223a

المواصفات: جولات تفتيشية مكثفة على المنتجات والسلع قبيل رمضان

file

التربية: الحصة الاولى في المدارس الخاصة خلال رمضان تبدأ الساعة الـ 9

3202347441494693511

ارتفاع سعر البطاطا في السوق المركزي

WhatsApp Image 2024-03-06 at 10.51.04 AM

توقيع برنامج تنفيذي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الأردن واليمن 2024-2026

7ac1284303705bbe8e060c459ef42c2e

1.9 مليون مكالمات واستفسارات قنوات مركز الاتصال الوطني العام الماضي

a39d0b95-bc87-47cf-8a62-5b7119c356be123

جامعة الحسين بن طلال تُعلن مواعيد الدوام والمحاضرات خلال رمضان -وثيقة

أخبار متعلقة
1000434592

وزير الصناعة والتجارة: لدينا مخزون آمن من السلع والأسعار أقل من رمضان الماضي

537120

حملة نظافة شاملة في لواء بني عبيد

2 (1)

خبر سار لمنتسبي الأمن العام

i1Uk5ruGPT5ZvY6wRjEYO7SnSs8hTWAVXBn6Eyfn

تحذير مهم من الجمارك للأردنيين

237722

وزير الأوقاف يتوقع تصعيد الاحتلال للأوضاع في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

1707653323205

أوقاف جرش تنفذ حملة لصيانة المساجد استعدادا لشهر رمضان