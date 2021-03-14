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الأحد، 14-03-2021 06:00 م

بيان من السفارة الأمريكية حول حادثة مستشفى السلط

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الوكيل الاخباري - قدّمت السفارة الأمريكية في عمان تعازيها لأسر المتوفين في حادثة 13 آذار في مستشفى الحسين بالسلط.
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وقالت في بيان، الأحد، “لقد أصبح الأردن الوطن الثاني للدبلوماسيين الأمريكيين المعينين هنا، وتشمل علاقاتنا مع الشعب الأردني الصداقات التي نمت على مدار سنوات خلال عملنا المشترك.”

وتابعت السفارة “حظينا بشرف مشاركتكم لحظات الفرح مثل الأعراس وميلاد اطفالكم وكذلك نشارككم اليوم الحزن العميق، مثلما قدمتم لنا العزاء في لحظات الحزن الخاصة بنا.”

وختمت “نشارككم اليوم في تكريم وتذكر تلك الأرواح التي فقدت بشكل مأساوي.”

 




 

 


 

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