بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

الوكيل الإخباري -
أنهى ديوان الخدمة المدنية فرز وتدقيق ما يزيد عن ( 7000)طلب توظيف للتنافس على وظائف في الفئة الثالثة، ووفقا لتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها .اضافة اعلان
وقال الديوان في بيان له، إنه تم اعتماد (4345) طلباً مطابقاً لشروط ومواصفات إشغال الوظائف المعلن عنها من قبل عدد من الدوائر الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في الصحف اليومية سابقاً وهي : ( الجامعة الاردنية ، ووزارة الداخلية ، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والتموين ).
وبين أمين عام ديوان الخدمة المدنية م. مبارك الخلايلة، ان الديوان وبعد انتهاء عملية فرز وتدقيق طلبات المتقدمين على هذه الوظائف، وترسيخاً لنهج العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص قام بنشر رابط الكتروني لغايات اتاحة الفرصة للمتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب(معتمد او غير معتمد) ومجموع نقاطهم التنافسية والية احتسابها وفقاً للمؤهلات العلمية والدورات التدريبية ، وإجازة مزاولة المهنة وشهادات التدريب المهني ، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفقة في طلب التوظيف من خلال الرابط الالكتروني http://tasweeq.csb.gov.jo/notes
، وذلك خلال الفترة (17/7/2023 ولغاية نهاية يوم 20/7/2023) .
وأشار الخلايلة انه في حال وجود ملاحظات او اعتراضات يمكن للمتقدمين ارسالها الكترونيا من خلال نفس الرابط الالكتروني ، منوهاً انه لن يتم استلام أي ملاحظات أو اعتراضات ورقياً او بعد انتهاء المدة المحددة لذلك .