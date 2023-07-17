الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الإثنين، 17-07-2023 02:34 م

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

720231764836566380306


الوكيل الإخباري - أنهى ديوان الخدمة المدنية فرز وتدقيق ما يزيد عن  ( 7000)طلب توظيف للتنافس على وظائف في الفئة الثالثة، ووفقا لتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها .اضافة اعلان


وقال الديوان في بيان له، إنه تم اعتماد (4345) طلباً مطابقاً لشروط ومواصفات إشغال  الوظائف المعلن عنها من قبل عدد من الدوائر الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية  في الصحف اليومية سابقاً وهي :      ( الجامعة الاردنية ، ووزارة الداخلية ، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والتموين ).

وبين أمين عام ديوان الخدمة المدنية م. مبارك الخلايلة، ان الديوان وبعد انتهاء عملية فرز وتدقيق طلبات المتقدمين على هذه الوظائف، وترسيخاً لنهج العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص قام  بنشر رابط الكتروني لغايات اتاحة الفرصة  للمتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب(معتمد او غير معتمد) ومجموع نقاطهم التنافسية والية احتسابها وفقاً للمؤهلات العلمية والدورات التدريبية ، وإجازة مزاولة المهنة وشهادات التدريب المهني ، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفقة في طلب   التوظيف من خلال الرابط الالكتروني http://tasweeq.csb.gov.jo/notes ، وذلك خلال الفترة (17/7/2023 ولغاية نهاية يوم 20/7/2023) . 

وأشار الخلايلة انه في حال وجود ملاحظات او اعتراضات يمكن للمتقدمين ارسالها الكترونيا من خلال نفس الرابط الالكتروني ، منوهاً انه لن يتم استلام أي ملاحظات أو اعتراضات ورقياً او بعد انتهاء المدة المحددة لذلك .



 




 

 


 

إقرأ ايضا
y

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

img_1593518226

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

5202223162023325216180

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

image

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

6202322192637250816544

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

image

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

أخبار متعلقة
720231614541620381745

وزارتا العدل والادارة المحلية تدعوان هؤلاء لامتحان توظيفي - أسماء

pic_33927

فرص عمل للأردنيين في قطر

6202327144110783381773

قرار من الجامعة الأردنية حول دفع الرسوم للمواد المسجلة على الصيفي

62023219229842037005

ديوان الخدمة المدنية يُعلن عن وظائف شاغرة

620231820127910291364

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

6202319104036553430938

وظائف شاغرة بشركة مملوكة للحكومة - تفاصيل