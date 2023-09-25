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الإثنين، 25-09-2023 02:03 م

تأجيل أقساط قروض هذه الفئة حتى نهاية العام الحالي

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان البلاونة، الاثنين، تأجيل أقساط القروض حتى نهاية العام الحالي على المزارعين المتضررين من عاصفة التنين عام 2021.اضافة اعلان


وأكد، خلال مناقشة لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية برئاسة النائب محمد العلاقمة تأجيل القروض على صغار المزارعين والاعفاء من قرض عاصفة التنين، أهمية العمل والتشاركية مع مجلس النواب ولجنة الزراعة والمياه والبادية في تلمس هموم ومشاكل القطاع الزراعي.

وأضاف أن المؤسسة قدمت منذ نشأتها مليار دينار قروض للمزارعين، وهو دليل على دور التمويل الزراعي في دعم القطاع الزراعي وتحسينه وتطوره.

 




 

 


 

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